الهلال أعلى الأندية تحقيقًا للنقاط في الدوري السعودي للمحترفين

وحلّ الاتحاد في المرتبة الثالثة بـ402، وهو مجموع عدد المباريات الكاملة لأي فريق شارك في جميع نسخ دوري المحترفين بمختلف مسمياته منذ انطلاقته قبل 15 موسمًا؛ حيث انتصر بطل النسخة الأخيرة من دوري روشن للمحترفين في 201 مباراة، وتعادل في 101، وانقاد للهزيمة في 100 مباراة، محققًا 704 نقطة.