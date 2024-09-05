صافرة الأردني "مخادمة" تضبط قمة الأخضر وإندونيسيا.. الليلة

يقود الحكم الأردني "الدولي" أدهم مخادمة، مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونظيره الإندونيسي، مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية المونديالية.
ويحضر مخادمة في مباريات الأخضر السعودي للمرة الخامسة، إذ سبق له إدارة أربع مباريات، حقق خلالها انتصارين، وتعادل مرة واحدة، إضافة إلى تلقيه خسارة وحيدة.
وأدار الحكم الأردني مباراة السعودية وفلسطين، ضمن تصفيات كأس العالم 2018، حين انتهى اللقاء بالتعادل السلبي من دون أهداف.
كما حضر مخادمة في مواجهتين للأخضر بتصفيات كأس العالم 2022، حين فاز الفريق السعودي على نظيره الياباني بهدف دون رد، سجله فراس البريكان، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.
وعاد المنتخب السعودي لتحقيق الفوز على أستراليا بهدف دون رد، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، من توقيع سالم الدوسري من ركلة جزاء بصافرة مخادمة.