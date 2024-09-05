صافرة الأردني "مخادمة" تضبط قمة الأخضر وإندونيسيا.. الليلة

كما حضر مخادمة في مواجهتين للأخضر بتصفيات كأس العالم 2022، حين فاز الفريق السعودي على نظيره الياباني بهدف دون رد، سجله فراس البريكان، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.