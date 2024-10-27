بعد رحيل "مانشيني".. صحف عالمية تتفاعل مع عودة "هيرفي رينارد" لقيادة المنتخب السعودي

وعلّقت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، قائلة: "هيرفي رينارد يعود على رأس التشكيلة السعودية، المدرب الذي تولى قيادة الأخضر من 2019 إلى 2023، يعود رسمياً إلى منصبه السابق، الذي أصبح شاغراً منذ إقالة الإيطالي روبرتو مانشيني؛ بسبب النتائج السيئة مع الصقور".