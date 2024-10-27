بعد رحيل "مانشيني".. صحف عالمية تتفاعل مع عودة "هيرفي رينارد" لقيادة المنتخب السعودي

تفاعل عديدٌ من الصحف العالمية مع عودة الفرنسي "هيرفي رينارد"؛ لقيادة المنتخب السعودي، بعد رحيل الإيطالي "روبرتو مانشيني".
وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس السبت، رسمياً، تعيين هيرفي رينارد؛ مدرباً جديداً للمنتخب السعودي بعقدٍ حتى نوفمبر 2025.
وعلّقت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، قائلة: "هيرفي رينارد يعود على رأس التشكيلة السعودية، المدرب الذي تولى قيادة الأخضر من 2019 إلى 2023، يعود رسمياً إلى منصبه السابق، الذي أصبح شاغراً منذ إقالة الإيطالي روبرتو مانشيني؛ بسبب النتائج السيئة مع الصقور".
وقالت صحيفة "فوت ميركاتو": "هيرفي رينارد يعود إلى المملكة العربية السعودية، كما كان متوقعاً في الساعات الأخيرة، والآن أصبح رسمياً، فقد أضفت السعودية الطابع الرسمي على عودة هيرفي رينارد؛ إلى منصبه مديراً فنياً للفريق الأخضر".
وقالت صحيفة "GZH": "المدرب الفرنسي هيرفي رينارد يستأنف مرة أخري تدريب المنتخب السعودي، بعد رحيله عن منتخب فرنسا للسيدات في ختام دورة الألعاب الأولمبية في باريس؛ ليحل محل الإيطالي روبرتو مانشيني بعقد لمدة عامين".
وأضافت صحيفة "fichajes" :"مدرب الأخضر خلال نهائيات كأس العالم الأخيرة في قطر، عاد إلى السعودية مرة أخرى، بعد ترك روبرتو مانشيني منصبه".