في افتتاح الجولة الـ 14 من دوري روشن.. الاتفاق ينهي تحضيراته لاستضافة الاتحاد

وكان التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي "جيرارد" قد اشتمل على محاضرة الفيديو الفنية في قاعة الاجتماعات، ثم الإحماء في الملعب، تلا ذلك تدريب المربعات عبر مجموعتين، بعد ذلك طبق الكوماندوز الجانب التكتيكي الذي سينتهجه في مواجهة الاتحاد، واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.