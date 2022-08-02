مدرّبو المنتخبات: هدفنا المباراة النهائية.. ونتمنى إقامة البطولة سنويًّا

وزاد بقوله: "هذه البطولة ناجحة وستفيدنا كثيرًا في المستقبل القريب، وأتمنى استمرارها، وهي أفضل من البطولات الأفريقية التي تقام كل عامين، وأتوقع أن تكون البطولة العربية هي الهدف الأول لكافة المنتخبات، المنشآت والملاعب رائعة في منطقة عسير، والمناخ ملائم للغاية لخوض مباريات بهذه القوة".