"المسحل": مدرب المنتخب في مرحلة التعرف على اللاعبين.. سنمنحه الفرصة الكافية قبل كأس آسيا

ووصف المسحل الانتقادات التي طالت المنتخب والجهاز الفني بـ«الطبيعية»، وقال: «عادة يحدث هذا الأمر مع كل خسارة، والمدرب مسؤول عن خياراته والقائمة التي ينتقيها من لاعبين، والمهم بالنسبة لنا أن نكون في كامل الجاهزية قبل نهائيات آسيا».