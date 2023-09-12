"المسحل": مدرب المنتخب في مرحلة التعرف على اللاعبين.. سنمنحه الفرصة الكافية قبل كأس آسيا

قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، إن الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في مرحلة التعرف على اللاعبين، عقب خسارته مباراتيه التجريبيتين ضمن معسكره التحضيري في «نيوكاسل» الإنجليزية أمام كوستاريكا وكوريا الجنوبية توالياً.
وتابع المسحل في تصريحات تلفزيونية عقب الخسارة 0-1 أمام كوريا الجنوبية، الثلاثاء: «المدرب الإيطالي لا زال في مرحلة التعرف على اللاعبين، والخسارة في المباراة التجريبية تعطي فائدة للبحث عن الأخطاء وتصحيحها، وسنمنحه الفرصة الكافية قبل كأس آسيا».
وزاد: «ما زال أمامنا وقت قبل خوض غمار بطولة آسيا، والمدرب أمامه فرصة لإعداد المنتخب بالصورة الأمثل، خلال معسكر البرتغال في أكتوبر المقبل؛ ولعله استفاد من المباراتين رغم الخسارة».
ووصف المسحل الانتقادات التي طالت المنتخب والجهاز الفني بـ«الطبيعية»، وقال: «عادة يحدث هذا الأمر مع كل خسارة، والمدرب مسؤول عن خياراته والقائمة التي ينتقيها من لاعبين، والمهم بالنسبة لنا أن نكون في كامل الجاهزية قبل نهائيات آسيا».
وقدم المسحل الشكر للجماهير السعودية التي ساندت المنتخب من داخل الملعب، كما أشاد بمؤازرة جماهير نادي نيوكاسل للأخضر خلال المباراتين.