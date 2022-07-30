وزارة الرياضة تُعلن عن إستراتيجية دعم الأندية في عامها الرابع للموسم الرياضي 2022 – 2023

أما مبادرة "الألعاب المختلفة"، فقد شهدت إضافة ثلاث ألعاب جديدة، هي المصارعة، والمبارزة والسهام، بميزانية عامة تقدر بـ 474.54 مليون ريال، حيث تم تخصيص مبلغ 432 مليون ريال لنظام النقاط الموحد، والذي يرتكز على تقسيم الرياضات المنضمة لهذه المبادرة إلى ثلاث فئات (أ- ب- ج) بناء على 3 معايير (عدد الأندية المفعلة لكل رياضة، عدد الرياضيين الممارسين، عدد اللاعبين في كل نادٍ)، بحيث تحصل كل رياضة على عدد معين من النقاط، يتم توزيعه على الدوريات والمسابقات بواقع 1440 نقطة، بحيث تكون قيمة النقطة الواحدة 300 ألف ريال، فيما سيخصص المبلغ المتبقي من الميزانية العامة، والبالغ 42.5 مليون ريال لصالح برنامج الدعم التحفيزي للفئات السنية، والذي يرتكز على التسجيل مع الاتحادات المعنية في 8 برامج فئات سنية كحد أدنى، واجتياز التقييم من قِبل الاتحاد أثناء تفعيل البرامج وفي نهاية الموسم، وذلك من خلال الاستعانة بالاتحادات المعنية لتطوير برامح للفئات السنية، على أن تقوم الأندية بتنفيذها وتصبح محل التقييم، من أجل الحصول على الدعم المخصص لهذا البرنامج.