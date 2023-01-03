قبل موقعة الهلال المرتقبة .. الاتحاد يجدد علاقته مع "غروهي" حتى 2024

جدد نادي الاتحاد ، اليوم الثلاثاء ، عقد حارس مرمى الفريق الكروي الأول البرازيلي مارسيلو غروهي حتى 2024، مع أفضلية التجديد لموسم آخر، بحسب ما أعلن النادي عبر حسابه الرسمي في «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي.
وبث أصفر الغربية تغريدة، تتضمن عدة صور لحارس المرمى البرازيلي، خلال مبارياته السابقة مع الفريق، وتوسطتها عبارة 2024، في إشارة إلى مدة عقده الجديد، وعلق عليها: «الأفضل باقٍ ويتمدد».
وتمت مراسم تجديد العقد بين أنمار الحائلي رئيس النادي والبرازيلي غروهي، في مقر النادي بحضور أحمد كعكي نائب رئيس النادي المشرف العام على كرة القدم.
يُذكر أن الاتحاد تنتظره موقعة صعبة أمام الهلال، الخميس المقبل، في افتتاح الجولة 12 من دوري روشن.