قبل موقعة الهلال المرتقبة .. الاتحاد يجدد علاقته مع "غروهي" حتى 2024

وبث أصفر الغربية تغريدة، تتضمن عدة صور لحارس المرمى البرازيلي، خلال مبارياته السابقة مع الفريق، وتوسطتها عبارة 2024، في إشارة إلى مدة عقده الجديد، وعلق عليها: «الأفضل باقٍ ويتمدد».