رياضة

دوري روشن للمحترفين.. "الخليج" يعرقل "النصر" ويحرمه مطاردة "الاتحاد" على القمة

جانب من لقاء النصر والخليج
جانب من لقاء النصر والخليج
محمد السيد
محمد السيد

عرقل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، شقيقه النصر بالتعادل في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين .

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة رقم 26 لحساب دوري روشن السعودي للمحترفين بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

أهداف المباراة سجلها اللاعب فابيو مارتينيز للخليج في الدقيقة 4 قبل أن يتعادل للنصر المحترف ألفارو في الدقيقة 17 .

بتلك النتيجة يرفع النصر رصيده للنقطة رقم 57 ليبتعد عن مطاردة غريمه الاتحاد على القمة في حال فوز العميد في مباراة اليوم كما ارتفع رصيد الخليج هو الآخر عند النقطة رقم 24.

نادي النصر
نادي الخليج
دوري روشن السعودي للمحترفين

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