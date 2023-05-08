دوري روشن للمحترفين.. "الخليج" يعرقل "النصر" ويحرمه مطاردة "الاتحاد" على القمة

بتلك النتيجة يرفع النصر رصيده للنقطة رقم 57 ليبتعد عن مطاردة غريمه الاتحاد على القمة في حال فوز العميد في مباراة اليوم كما ارتفع رصيد الخليج هو الآخر عند النقطة رقم 24.