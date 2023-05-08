دوري روشن للمحترفين.. "الخليج" يعرقل "النصر" ويحرمه مطاردة "الاتحاد" على القمة

عرقل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، شقيقه النصر بالتعادل في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين .
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة رقم 26 لحساب دوري روشن السعودي للمحترفين بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.
أهداف المباراة سجلها اللاعب فابيو مارتينيز للخليج في الدقيقة 4 قبل أن يتعادل للنصر المحترف ألفارو في الدقيقة 17 .
بتلك النتيجة يرفع النصر رصيده للنقطة رقم 57 ليبتعد عن مطاردة غريمه الاتحاد على القمة في حال فوز العميد في مباراة اليوم كما ارتفع رصيد الخليج هو الآخر عند النقطة رقم 24.