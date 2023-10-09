بعد إقالة "تيميش".. أبها يعلن تعاقده رسميًّا مع المدرب التونسي "يوسف المناعي"

أعلن نادي أبها مساء أمس الأحد، تعاقده رسميًّا مع المدرب التونسي يوسف المناعي، لتولي قيادة الفريق الفنية خلال الفترة المقبلة، بدلًا من الروماني جورج تيميش الذي تمت إقالته الأسبوع الماضي لسوء نتائج الفريق.