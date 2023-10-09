بعد إقالة "تيميش".. أبها يعلن تعاقده رسميًّا مع المدرب التونسي "يوسف المناعي"

أعلن نادي أبها مساء أمس الأحد، تعاقده رسميًّا مع المدرب التونسي يوسف المناعي، لتولي قيادة الفريق الفنية خلال الفترة المقبلة، بدلًا من الروماني جورج تيميش الذي تمت إقالته الأسبوع الماضي لسوء نتائج الفريق.
وكتب الحساب الرسمي لنادي أبها عبر منصة "إكس" بيانًا رسميًّا: "وقّعت إدارة نادي أبها عقدًا مع المدرب التونسي يوسف المناعي؛ ليتولى مهام تدريب الفريق الأول لكرة القدم".
وأضاف النادي في بيانه: "يُعد المناعي من ذوي الخبرة، وممن له معرفة بالرياضة السعودية؛ حيث تولى تدريبَ عدة أندية سعودية وعربية منها: الهلال والاتفاق والقادسية والعدالة السعودية، والإفريقي التونسي، والأهلي الإماراتي، والأهلي البحريني.. وقد أكمل مراسم التوقيع نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبها فهد آل مفرح".
ويحتل "أبها" المركز الـ15 في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 7 نقاط فقط، وبفارق 3 نقاط عن المركز الأخير.