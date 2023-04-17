مبيعات تذاكر "ديربي الرياض" بين الهلال والنصر في تزايد .. تعرف على الأسعار

كشف الحساب الرسمي للقوة الزرقاء ومجالس جماهير الهلال في «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين ، أن نسبة مبيعات تذاكر قمة "ديربي الرياض" في الجولة 25 من دوري روشن السعودي للمحترفين "مقدمة"، الذي يجمع الهلال والنصر، غدًا الثلاثاء، على أرض ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" في العاصمة الرياض، عند العاشرة مساءً بلغت 49 % حتى الآن.