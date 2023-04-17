مبيعات تذاكر "ديربي الرياض" بين الهلال والنصر في تزايد .. تعرف على الأسعار

كشف الحساب الرسمي للقوة الزرقاء ومجالس جماهير الهلال في «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين ، أن نسبة مبيعات تذاكر قمة "ديربي الرياض" في الجولة 25 من دوري روشن السعودي للمحترفين "مقدمة"، الذي يجمع الهلال والنصر، غدًا الثلاثاء، على أرض ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" في العاصمة الرياض، عند العاشرة مساءً بلغت 49 % حتى الآن.
وطرح الهلال الخميس الماضي تذاكر موقعة الديربي، حيث بدأت عملية البيع لحاملي عضوية برو عبر تطبيق «بلو ستور»، وبعدها بساعات أتيت الفرصة لجميع الجماهير في شراء التذاكر.
وتراوحت أسعار التذاكر بين 138 و345 ريالاً، علمًا بأنه تم تخصيص 70 في المائة من التذاكر لجماهير الهلال، مقابل 30 في المائة للنصراويين.
يُذكر أن مباراة ديربي الرياض في الدور الأول من الدوري انتهت بالتعادل 2-2، وتم تقديم مواجهة الدور الثاني بسبب مباراة الهلال أمام أوراوا الياباني المقررة 29 إبريل الجاري في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.