النصر يسعى لمواصلة انطلاقته القوية.. والأهلي لمداواة جراحه من بوابة التعاون

تُختتم مساء اليوم السبت مباريات الجولة السادسة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بإقامة 4 مباريات على النحو الآتي:
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ3.00 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.
يدخل فريق أبها المباراة وهو بالمركز العاشر برصيد 6 نقاط فقط، في حين يمتلك الاتفاق 10 نقاط، ويقع بالمركز السادس في ترتيب جدول دوري روشن.
يلتقي النصر والرائد في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
يشارك النصر بالمباراة ولديه 9 نقاط، وهو بالمركز السادس، بينما يقع الرائد في المركز الـ15، ويمتلك 4 نقاط.
وتُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادي الحزم بمدينة الرس.
يدخل الحزم اللقاء وهو بالمركز الـ18 (الأخير)، ويمتلك نقطتين، بينما الطائي لديه 6 نقاط، ويقع بالمركز الـ11 في جدول الدوري السعودي.
تنطلق المباراة بين الأهلي والتعاون في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.
يدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الرابع، ويمتلك 12 نقطة، بينما يمتلك التعاون 13 نقطة، ويحتل المركز الثالث.