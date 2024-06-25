الأهلي و"عطيف" مفترق طرق.. وإصابة "الرباط" تعجل بالرحيل

بات لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي "الدولي السابق" عبد الله عطيف ، ضمن قائمة الأهلي المغادرة، خلال فترة "الميركاتو الصيفي".
ووفقًا لـ "الرياضية"، ينتهي عقد "عطيف" خلال أقل من شهرٍ، ولا ينوي الأهلي التجديد له بسبب قلة مشاركاته، وتعرُّضه إلى إصابة في الرباط الصليبي، أنهت موسمه مبكرًا.
والتحق عطيف إلى الأهلي في مارس 2023 عقب نهاية عقده مع الهلال، وشارك مع فريقه الجديد في مواجهة وحيدة قبل أن يُصاب بقطعٍ في الرباط الصليبي الأمامي للركبة. وهذه المرة الثالثة التي يتعرَّض فيها اللاعب إلى الإصابة ذاتها بعد إصابتين أثناء تمثيله الهلال.