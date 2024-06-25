الأهلي و"عطيف" مفترق طرق.. وإصابة "الرباط" تعجل بالرحيل

والتحق عطيف إلى الأهلي في مارس 2023 عقب نهاية عقده مع الهلال، وشارك مع فريقه الجديد في مواجهة وحيدة قبل أن يُصاب بقطعٍ في الرباط الصليبي الأمامي للركبة. وهذه المرة الثالثة التي يتعرَّض فيها اللاعب إلى الإصابة ذاتها بعد إصابتين أثناء تمثيله الهلال.