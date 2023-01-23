الحارس الأرجنتيني "روسي" يصل لـ "الرياض" لتمثيل "النصر"

وتبحث إدارة النصر عن حارس خلال الموسم القادم ،حتى تعافى أوسبينا من إصابته خلال مباراة فريقه أمام الشباب ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري السعودي، حيث أوضحت نتائج الأشعة التي أجريت على أوسبينا، إصابته بكسر في أحد عظام المرفق، وسيغيب عن الملاعب لمدة تصل لنحو 3 أشهر .