الحارس الأرجنتيني "روسي" يصل لـ "الرياض" لتمثيل "النصر"

كشفت تقارير إعلامية أن نادي النصر قد أنهى إجراءات التعاقد مع الحارس الأرجنتيني اوغيستن روسي لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الحالي .
ووصل بالفعل الحارس الأرجنتيني للرياض تمهيداً لخضوعه للفحص الطبي والانتهاء من التوقيع لتمثيل الفريق في الفترة المقبلة .
وذكرت العديد من التقارير الصحفية أن اوغوستين سيلعب لمدة 6 تشهر حتى 30 يونيو نظير مبلغ يتخطى المليون دولار ، لينتقل بعدها إلى فلامنيغو البرازيلي.
ووقع أوغستين عقداً للانتقال إلى فلامنيغو البرازيلي فى صيف 2023، قادماً من بوكا جونيورز الذي انضم إليه في 2020 وحتى الآن.
وتبحث إدارة النصر عن حارس خلال الموسم القادم ،حتى تعافى أوسبينا من إصابته خلال مباراة فريقه أمام الشباب ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري السعودي، حيث أوضحت نتائج الأشعة التي أجريت على أوسبينا، إصابته بكسر في أحد عظام المرفق، وسيغيب عن الملاعب لمدة تصل لنحو 3 أشهر .
ويحتل النصر صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثاني.