"جورجي تيميش" مدربًا لـ"أبها".. خلفًا لـ"تشيسلاف ميشنيفيتش"

أعلنت إدارةُ نادي أبها، اليوم الأحد، إقالةَ مدرب الفريق الكروي الأول البولندي "تشيسلاف ميشنيفيتش"؛ لسوء نتائج الفريق في دوري روشن السعودي للمحترفين.
كما كلفت الروماني "جورجي تيميش" مدرب الفريق الرديف، بتولّي مهمة الإشراف على الفريق الأول لكرة القدم ابتداءً من اليوم.
ونشر النادي بيانًا مقتضبًا عبر حسابه على منصة "إكس" قال فيه: "قرّرت إدارةُ نادي أبها تكليفَ المدرب "جورج تيميش" بالإشراف على الفريق الأول، وسيتولى "تيميش" المهمةَ اعتبارًا من هذا اليوم الأحد".
وأضاف البيان: "كما قدّمت الشكرَ للمدرب "تشيسلاف" ومساعديه؛ على ما بذلوه من جهود خلال الفترة السابقة".
يشار إلى أن فريق أبها خاض في منافسات دوري روشن السعودي، ثماني مواجهات، فاز في مباراتين، وخسر في ست؛ حيث يحتلّ المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط، في حين ضمن التأهل إلى دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على هجر في الشوطين الإضافيين.