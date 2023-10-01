"جورجي تيميش" مدربًا لـ"أبها".. خلفًا لـ"تشيسلاف ميشنيفيتش"

يشار إلى أن فريق أبها خاض في منافسات دوري روشن السعودي، ثماني مواجهات، فاز في مباراتين، وخسر في ست؛ حيث يحتلّ المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط، في حين ضمن التأهل إلى دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على هجر في الشوطين الإضافيين.