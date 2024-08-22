رئيس مُتنحٍّ ورباعية هلالية.. "النصر الجريح" في مواجهة "الرائد".. جماهير غاضبة ورسالة

وقال: "رسالتي إلى جمهور نادي النصر العريق المهم جداً في الفترة الحالية تتمثل في الوقوف مع الفريق مهما حصل من نتائج وإخفاقات"، لافتاً إلى أن وقوف الجمهور مع الفريق أمر تعودنا عليه في الأزمات ويجب أن يكون الجمهور متواجداً أمام الرائد، موضحاً أن الجمهور قادر على انتشال الفريق من أزمته، مبيناً أنه عند التصحيح يجب أن يكون التصحيح بدقة، فعند اختيار مدرب يجب أن يكون البديل جاهزاً ليقود المهمة.