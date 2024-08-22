رئيس مُتنحٍّ ورباعية هلالية.. "النصر الجريح" في مواجهة "الرائد".. جماهير غاضبة ورسالة

يدخل نادي النصر المدجج بالنجوم العالميين أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو مباراة اليوم الخميس أمام الرائد في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين وهو مثقل الجراح بعد أقل من أسبوع فقط من خسارته برباعية أمام نظيره التقليدي نادي الهلال، في المباراة التي أقيمت على نهائي كأس السوبر في أبها، وهي الخسارة التي دفعت برئيس النادي إبراهيم المهيدب والذي لم يمضِ على توليه رئاسة النادي سوى أقل من شهرين إلى تقديم استقالته.
الجماهير الغاضبة على اللاعبين والمدرب وعلى نتائج الفريق المخيبة تترقب مباراة اليوم أمام الرائد ولسان حالها يردد "لا مجال للإخفاق"؛ حيث سيكون أي تعثر هو انتكاسة كبيرة للفريق الأصفر في بداية الدوري، والذي ربما ينعكس سلباً على أداء الفريق خلال الفترة المقبلة ويزيد من احتقان المدرج النصراوي.
وقال اللاعب السابق في صفوف نادي النصر حسن الراهب لـ"سبق": دائماً وبعد كل إخفاق الجمهور والإعلام يصب جام غضبه على المدرب واللاعبين والإدارة في اي نادٍ، وهذه هي طبيعة كرة القدم، مشيراً إلى أن الادارة الحكيمة تكون هادئة في عمليات اتخاذ القرارات بشكل صحيح من أجل أن يبدأ الفريق بداية قوية في الدوري.
وتابع: "من وجهة نظري أن المدرب يتحمل جزءاً من أسباب تدهور مستوى الفريق خلال الموسم الماضي وبطولة السوبر"، مشيراً إلى أن الفريق يحتاج إلى عناصر مهمة وبنوعية لاعبين مهمين مختلفين لخدمة الفريق، وأضاف: الإعداد النصراوي لم يكن بالمستوى المطلوب حتى في بطولة السوبر.
وقال: "رسالتي إلى جمهور نادي النصر العريق المهم جداً في الفترة الحالية تتمثل في الوقوف مع الفريق مهما حصل من نتائج وإخفاقات"، لافتاً إلى أن وقوف الجمهور مع الفريق أمر تعودنا عليه في الأزمات ويجب أن يكون الجمهور متواجداً أمام الرائد، موضحاً أن الجمهور قادر على انتشال الفريق من أزمته، مبيناً أنه عند التصحيح يجب أن يكون التصحيح بدقة، فعند اختيار مدرب يجب أن يكون البديل جاهزاً ليقود المهمة.