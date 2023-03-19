غدًا في تايلاند .. أخضر الشاطئية يبحث عن بطاقة الترشح من بوابة أفغانستان

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، غدًا الاثنين، بنظيره منتخب أفغانستان في آخر مبارياتهما بدور المجموعات لمنافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية المقامة في مدينة بتايا في مملكة تايلاند والمؤهلة إلى كأس العالم 2023، وذلك على ملعب شاطئ ڤولي جومتيان.
وأنهى لاعبو أخضر الشاطئية، اليوم الأحد، تحضيراتهم للمباراة تحت إشراف المدرب (البرازيلي) قوقا زلوكوفيك، الذي اكتفى بأداء الحصة التدريبية في صالة اللياقة والحديد بمقر إقامة البعثة.
يُذكر أن الأخضر لكرة القدم الشاطئية بحاجة إلى الفوز في الأشواط الأصلية للظفر ببطاقة التأهل الثانية دون النظر إلى النتائج الأخرى لمباريات المجموعة ذاتها.