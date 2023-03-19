غدًا في تايلاند .. أخضر الشاطئية يبحث عن بطاقة الترشح من بوابة أفغانستان

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، غدًا الاثنين، بنظيره منتخب أفغانستان في آخر مبارياتهما بدور المجموعات لمنافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية المقامة في مدينة بتايا في مملكة تايلاند والمؤهلة إلى كأس العالم 2023، وذلك على ملعب شاطئ ڤولي جومتيان.