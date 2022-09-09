الفتح يتدرب اليوم.. ونوح الموسى يواصل برنامجه العلاجي

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته مساء اليوم الجمعة، على ملعب النادي الرديف بالأحساء؛ استعداداً لمواجهة الطائي الأربعاء المقبل على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، ضمن الجولة الرابعة لدوري روشن السعودي.