الفتح يتدرب اليوم.. ونوح الموسى يواصل برنامجه العلاجي

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته مساء اليوم الجمعة، على ملعب النادي الرديف بالأحساء؛ استعداداً لمواجهة الطائي الأربعاء المقبل على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، ضمن الجولة الرابعة لدوري روشن السعودي.
وركز المدير الفني دونيس على الجوانب الفنية من خلال تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، نفذت كل مجموعة تدريبات في جوانب محددة.
بعدها عمد دونيس على تطبيق تدريبات تكتيكية متنوعة، وطبق العديد من الخطط الفنية، ثم اختتم المران بمناورة ركز خلالها على اللعب السريع.
إلى ذلك واصل اللاعب نوح الموسى برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي.