هدف "الدوسري" أمام الطائي على رأسها.. أجمل 3 أهداف بالجولة الـ16 لدوري روشن

أعلن الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، عن أجمل 3 أهداف للجولة الـ16 بالدوري بحسب اختيارات اللجنة الفنية.
واختارت اللجنةُ هدف السعودي سالم الدوسري لاعب الهلال أمام الطائي، في اللقاء الذي انتهى بفوز الهلال بنتيجة (2/1). وجاء أيضًا هدف طارق عبدالله لاعب الطائي خلال ذات المباراة أمام الهلال ضمن أجمل أهداف الجولة الـ16.
كما اختارت اللجنةُ هدف الكاميروني كيفن نكودو لاعب ضمك أمام نظيره الاتحاد، ضمن أجمل أهداف الجولة، والتي انتهت بفوز ضمك بنتيجة (3/1).
ويحتل الهلال صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي برصيد 44 نقطة؛ بينما يأتي النصر ثانيًا برصيد 37 نقطة؛ في حين يقع الأهلي بالمركز الثالث برصيد 31 نقطة، ويأتي الاتحاد رابعًا برصيد 28 نقطة.