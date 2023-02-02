أبها يستعيد توازنه بثنائية بمرمى الخليج

نجح فريق أبها في استعادة توازنه وإيقاف مسلسل انتصارات الخليج في الجولات الثلاثة الماضية، بفوزه عليه بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.