أبها يستعيد توازنه بثنائية بمرمى الخليج

نجح فريق أبها في استعادة توازنه وإيقاف مسلسل انتصارات الخليج في الجولات الثلاثة الماضية، بفوزه عليه بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.
افتتح المدافع العراقي سعد ناطق أهداف المباراة بتدوينه أول أهدافه مع أبها، وذلك بالدقيقة 71 بعدما حول عرضية نواف الصعدي برأسه إلى داخل شباك الحارس البرازيلي دوغلاس فريدريك.
وعزز التونسي سعد بقير تقدم أصحاب الضيافة بالهدف الثاني بتصويبة جميلة، بعد أن تلاعب بدفاعات الخليج، قبل أن يسدد كرة أرضية زاحفة استقرت في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس البرازيلي، وذلك بالدقيقة 81 من زمن المباراة.
بهذه النتيجة رفع فريق أبها رصيده إلى 22 نقطة، صعد من خلالها إلى المركز السادس، فيما توقف العداد النقطي للخليج عند 13 نقطة أبقته في المركز الرابع عشر، أول المراكز المؤهلة للهبوط.