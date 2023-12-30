قلص الفارق مع الهلال إلى 7 نقاط.. النصر يعبر محطة التعاون برباعية

واصل فريق النصر الأول لكرة القدم مطاردة متصدر الدوري "الهلال"؛ وذلك بعد أن كسب مستضيفه التعاون 4/ 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في ختام الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم محمد الهويش.