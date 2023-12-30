قلص الفارق مع الهلال إلى 7 نقاط.. النصر يعبر محطة التعاون برباعية

واصل فريق النصر الأول لكرة القدم مطاردة متصدر الدوري "الهلال"؛ وذلك بعد أن كسب مستضيفه التعاون 4/ 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في ختام الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم محمد الهويش.
الشوط الأول انتهى بتقدم النصر بهدفين مقابل هدف. وكان التعاون البادئ بالتسجيل من خلال ركلة جزاء في الدقيقة الـ13، أحرزها قائد الفريق أشرف المهديوي.
ومن تمريرة رائعة من "كريستيانو رونالدو"، ثم "تاليسكا" للقادم من الخلف "بروزفيتش"، سجل الأخير هدف التعديل للنصر في الدقيقة الـ26.
وفي الدقيقة الـ35، وبرأسية رائعة، سجل "لابورت" الهدف الثاني لفريقه النصر.
وفي الشوط الثاني، ومن خطأ قاتل من دفاع التعاون، خطف "أوتافيو" الهدف الثالث للنصر في الدقيقة الـ50.
وتعاطف القائم التعاوني مع تسديدة "رونالدو" في الدقيقة الـ72، التي ضاعت.
وشهد الشوط الثاني تألقًا لحارس النصر نواف العقيدي، الذي ذاد عن مرماه، وتصدى لأكثر من كرة تعاونية خطرة.
وفي الدقيقة الـ2+90، وبرأسية رائعة، حضر هداف الدوري (20هدفًا) "رونالدو" بالهدف الرابع للنصر.
وبتلك النتيجة بقي النصر وصيفًا برصيد 46 نقطة، والتعاون رابعًا (34 نقطة).