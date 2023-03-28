"رينارد" يفسخ عقده مع الأخضر .. ويتجه إلى تدريب سيدات فرنسا

كشفت مصادر أخبارية ، اليوم الثلاثاء ، أن الفرنسي هيرفي رينارد فسخ عقده مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم والذي مازال ساريًا لمدة أربعة أعوام قادمة.
وأشارت تلك المصادر الإخبارية إلى أن المدير الفني للمنتخب السعودي سيدفع قيمة الشرط الجزائي للعقد الموقع بينه وبين الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك من أجل تدريب منتخب بلاده للسيدات.
وبحسب قناة الإخبارية عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "الفرنسي هيرفي رينارد يفسخ عقده مع المنتخب السعودي ويدفع قيمة الشرط الجزائي لاتحاد القدم".
وأضافت: "الفرنسي هيرفي رينارد أرسل موافقته لاتحاد الكرة الفرنسي لتدريب منتخب فرنسا للسيدات وأبلغ مسؤولي اتحاد القدم بذلك".
كما ذكر مراسل قناة SSC الناقل الرسمي لمباراة الأخضر السعودي الودية مع نظيره البوليفي والتي تجري حاليًا أن هذه المباراة ستكون الأخيرة للفرنسي إيرفي رينارد على رأس الجهاز الفني للمنتخب.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن في مايو 2022 تمديد عقد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب الأول لكرة القدم، لغاية 2027.