"رينارد" يفسخ عقده مع الأخضر .. ويتجه إلى تدريب سيدات فرنسا

كشفت مصادر أخبارية ، اليوم الثلاثاء ، أن الفرنسي هيرفي رينارد فسخ عقده مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم والذي مازال ساريًا لمدة أربعة أعوام قادمة.