دوري روشن .. ضمك يجدد معاناة الوحدة

نجح فريق ضمك الأول لكرة القدم في استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولات الثلاث الماضية بفوزه خارج ميدانه على مضيفه الوحدة بهدفين دون رد في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم الأربعاء على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع لحساب منافسات الجولة 25 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
الشوط الأول انتهى على وقع التعادل السلبي نتيجة فشل الفريقين في ترجمة الفرص التي سنحت لهم للتسجيل من أجل تغيير عداد المباراة .
وفي الشوط الثاني بادر فريق ضمك بافتتاح التسجيل عبر محترفه الجزائري هلال العربي سوداني الذي ترجم هجمة مثالية نفذها زملاؤه إلى داخل الشباك وذلك في الدقيقة 65 من زمن المباراة.
وفي الوقت القاتل للمباراة أنهى المدافع الجزائري فاروق شافعي آمال أصحاب الضيافة في العودة بالنتيجة بتسجيله الهدف الثاني لفريق ضمك بعد أن حول عرضية دوماجوش انتوليتش برأسه في شباك الحارس منير محمدي في الدقيقة (90+1).
بهذه النتيجة صعد ضمك إلى المركز الثامن برصيد 32 نقطة بينما توقف رصيد الوحدة عند 23 نقطة.