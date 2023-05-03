دوري روشن .. ضمك يجدد معاناة الوحدة

نجح فريق ضمك الأول لكرة القدم في استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولات الثلاث الماضية بفوزه خارج ميدانه على مضيفه الوحدة بهدفين دون رد في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم الأربعاء على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع لحساب منافسات الجولة 25 من دوري روشن السعودي للمحترفين.