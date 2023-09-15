بالفيديو.. جماهير هلالية لـ"سبق": سعداء بالسداسية واستمتعنا بعزف "نيمار" الكروي
عبَّرت جماهير الهلال عن سعادتها الكبيرة باستعادة فريقها الكروي الأول صدارة دوري روشن السعودي؛ بعد الفوز على الرياض بنتيجة 6/ 1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الجمعة على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في افتتاح الجولة السادسة من الدوري.
وفي التفاصيل، قال منيف العنزي لـ "سبق"، الذي جاء من حفر الباطن لمؤازرة فريقه الهلال: إن "نيمار" أبدع وأمتع الجماهير بلمساته ومهارته الكروية العالية، فيما وصف المشجع عبدالله المسعود الذي حضر من أبها بأن المباراة كانت قمة في الإثارة.
وقدم الطفل حمد العليان شكره لإدارة وجمهور نادي الهلال، بينما عبر الطفل ريان القحطاني عن استمتاعه الكبير بالمباراة التي شهدت سداسية جميلة، وقال الطفل ريان العتيبي إن المباراة كانت ممتعة.
وقالت المشجعة الهلالية دانة خليل لـ"سبق" إنها شعرت بالغضب من تسجيل الرياض الهدف رغم تحقيق فريقها الفوز الكبير بـ 6 أهداف، فيما وصف المشجع سلمان من ذوي الإعاقة في حديثه لسبق بأن الهلال له هيبه وحضور وزعامة متمنياً لقاء نجمه العالمي "نيمار".