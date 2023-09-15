بالفيديو.. جماهير هلالية لـ"سبق": سعداء بالسداسية واستمتعنا بعزف "نيمار" الكروي

عبَّرت جماهير الهلال عن سعادتها الكبيرة باستعادة فريقها الكروي الأول صدارة دوري روشن السعودي؛ بعد الفوز على الرياض بنتيجة 6/ 1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الجمعة على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في افتتاح الجولة السادسة من الدوري.