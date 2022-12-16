صافرة سويسرية تضبط مواجهة الهلال والباطن.. والجريس يقود لقاء الرائد والنصر

فقد عين طاقم أوروبي لإدارة مواجهة الهلال وضيفه الباطن والمقررة على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، بقيادة السويسري ساندرو سشارير، وبمساعدة من مواطنيه بكيم زكاج مساعد أول وجوناس إرني مساعد ثانٍ، فيما سيقود فيدان سان إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من الحكم السعودي عيسى الخيبري.