صافرة سويسرية تضبط مواجهة الهلال والباطن.. والجريس يقود لقاء الرائد والنصر

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء طواقم التحكيم التي تقود مباريات اليوم الجمعة من الجولة التاسعة لدوري روشن للمحترفين للموسم الرياضي 2022/2023.
فقد عين طاقم أوروبي لإدارة مواجهة الهلال وضيفه الباطن والمقررة على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، بقيادة السويسري ساندرو سشارير، وبمساعدة من مواطنيه بكيم زكاج مساعد أول وجوناس إرني مساعد ثانٍ، فيما سيقود فيدان سان إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من الحكم السعودي عيسى الخيبري.
وأسند قيادة مباراة الرائد ونظيره النصر إلى الحكم سامي الجريس على أن يساعده كل من ياسر السلطان ومحمد العكبري، بينما يتولى الإشراف على غرفة الفيديو أحمد الرميخاني ويساعده محمد وزي.
واختار خالد الطريس لإدارة مباراة أبها وضيفه الطائي على أن يعاونه كل من فيصل القحطاني وسعد السبيعي، فيما ستكون غرفة الفيديو تحت عهدة فيصل البلوي، وبمساعدة من عادل شراحيلي.