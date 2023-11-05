الوحدة يعود إلى سكة الانتصارات .. بثنائية الحزم

نجح فريق الوحدة الأول لكرة القدم في استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه في الجولات الأربع الأخيرة بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز مثير (2-1) على مضيفه الحزم مساء اليوم الأحد على ملعب نادي الحزم بمدينة الرس ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
بادر المدافع البرازيلي برونو فيانا لافتتاح باب التسجيل لأصحاب الضيافة في الدقيقة الـ23 من مجريات الشوط الأول بعد أن حول عرضية أنتونيو كفالو لداخل الشباك مستغلاً سوء تمركز مدافعي الوحدة.
وفي الشوط الثاني أدرك عبدالعزيز نور التعادل لفريق الوحدة من تصويبة أرضية باغتت الحارس إبراهيم زايد قبل أن تسكن شباكه وذلك في الدقيقة 70 من زمن المباراة.
وفرض عبدالعزيز نور نفسه نجمًا للمواجهة بتوقيعه على الهدف الثاني للوحدة حينما تلقى تمريرة طولية من المغربي فيصل فجر كسر على إثرها مصيدة التسلل ليواجه المرمى ويسدد من بين قدمي الحارس محرزًا هدف الانتصار الثمين لفرسان مكة.
وازدادت أوضاع فريق الحزم صعوبة بعد أن أشهر الحكم محمد الحربي البطاقة الصفراء الثانية بوجه المدافع البرازيلي برونو فيانا إثر تدخله العنيف على اللاعب عبدالعزيز نور ليكمل أصحاب الأرض المباراة بعشرة لاعبين وذلك في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.
بهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 16 نقطة احتل من خلالها المركز الثامن فيما تجمد رصيد الحزم عند النقطة السابعة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.