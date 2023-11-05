الوحدة يعود إلى سكة الانتصارات .. بثنائية الحزم

نجح فريق الوحدة الأول لكرة القدم في استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه في الجولات الأربع الأخيرة بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز مثير (2-1) على مضيفه الحزم مساء اليوم الأحد على ملعب نادي الحزم بمدينة الرس ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.