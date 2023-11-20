ضمن التصفيات الآسيوية.. الأخضر يختتم استعداده لمواجهة الأردن

الجدير بالذكر، أن بعثة الأخضر وصلت إلى مدينة عمّان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية مساء اليوم الاثنين بعد أن غادرت محافظة الأحساء ظهراً من مطار الأحساء الدولي، وتقدم بعثة الأخضر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، والأمين العام إبراهيم القاسم.