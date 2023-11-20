ضمن التصفيات الآسيوية.. الأخضر يختتم استعداده لمواجهة الأردن

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، غداً الثلاثاء، مباراته أمام منتخب الأردن ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 على "استاد عمّان الدولي" في تمام الساعة السابعة مساءً.
ميدانياً، اختتم الأخضر مساء اليوم الاثنين تدريباته على "استاد البتراء" تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني"، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية.
وشهدت الحصة التدريبية حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، والأمين العام إبراهيم القاسم، وعضو مجلس الإدارة نعيم البكر.
على صعيد متصل، لم يكمل اللاعب نواف العقيدي الحصة التدريبية لشعوره بآلام في الكتف.
يجدر الإشارة بأن المنتخب السعودي يأتي في صدارة المجموعة السابعة برصيد ثلاث نقاط من مباراة واحدة خاضها أمام منتخب باكستان، وتضم مجموعة الأخضر منتخبات الأردن، طاجيكستان، باكستان.
الجدير بالذكر، أن بعثة الأخضر وصلت إلى مدينة عمّان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية مساء اليوم الاثنين بعد أن غادرت محافظة الأحساء ظهراً من مطار الأحساء الدولي، وتقدم بعثة الأخضر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، والأمين العام إبراهيم القاسم.