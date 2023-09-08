بـ11 ميدالية.. شاهد معانقة "تايكوندو الشباب" لـ"كأس البطولة الدولية" بسراييفو القمة الدولية

حقق الفريق الأول للتايكوندو بنادي الشباب كأس البطولة الدولية التي اختتمت، أمس، بالعاصمة البوسنية سراييفو والمصنفة G1 بعد حصوله على 469 نقطة في المنافسات التي شارك فيها 60 منتخبًا وناديًا؛ من أبرزها منتخب البوسنة والهرسك الذي حل وصيفًا، ومنتخبات: ألمانيا، والمجر، ورومانيا.