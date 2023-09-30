"رونالدو" يوجه رسالة لزملائه بالنصر عقب مباراة "الطائي"

علّق النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو"، لاعب نادي النصر، على فوز فريقه بالأمس أمام نادي الطائي ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وحقق النصر، أمس الجمعة، فوزًا هامًّا على نظيره الطائي بنتيجة "2/ 1"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكتب "كرستيانو رونالدو" بحسابه الشخصى عبر منصة "إكس": "انتصار مهم آخر، و9 انتصارات متتالية، أحسنت فريقي، دعونا نحافظ على العمل الجيد".
وكان رونالدو قد نجح في قيادة فريقه للفوز باللقاء، بعد تسجيله لركلة جزاء في شباك الطائي قبل نهاية المباراة بـ3 دقائق ليتصدّر بذلك هدافي الدوري السعودي بـ10 أهداف.
ويحتلّ النصرُ حاليًّا المركزَ الرابع في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطتين عن الهلال المتصدّر.