تحضيرًا لمواجهة الخليج.. الاتفاق يجري تدريبه الرئيسي

وكان التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي"جيرارد" قد اشتمل على محاضرة فنية، وقبل بداية التدريب نظم اللاعبون ممرًا للكابتن علي هزازي وذلك لتهنئته بتجديد عقده حتى 2027، ثم أدى الفريق تمارين الإحماء بعد ذلك خاض الفريق تدريب مربع التحدي على 4 أبواب بين مجموعتين والذي شهد حماسًا كبيرًا وأسفر عن فوز الأخضر، بعد ذلك طبق اللاعبون الجانب الفني، قبل أن يختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.