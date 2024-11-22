مدرب القادسية: الفوز على النصر يُعتبر فوزًا كبيرًا

أكد الإسباني ميشيل جونزاليس، مدرب القادسية، أن الفوز على النصر يُعتبر فوزًا كبيرًا، وأن النصر فريق كبير؛ لا يمكن التقليل منه، وهم قادرون على قلب النتيجة في كل ثانية من المباراة.
وجاء حديث مدرب القادسية في المؤتمر الصحفي، الذي أعقب مباراة فريقه أمام النصر، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال ميشيل جونزاليس: "في البداية المباراة كانت في صالح النصر، بعد ذلك استطعنا تعديل النتيجة، وانتهت بالانتصار لفريقنا بهذا الشكل؛ وهذا يثبت مجهود اللاعبين الذي كان واضحًا في المباراة". وأضاف: "انتصار مهم، وانتصار كبير، يعطينا ثقة في المباراة القادمة، لكن الأهم من الانتصار أنه يجب على الفريق الاستمرار بالمستوى نفسه، وأن يحافظ على هذا الأداء الذي يطوره للمباريات القادمة".
وتابع: "النصر فريق كبير؛ ولا يمكن التقليل منه؛ لأنه يحمل أسماء لاعبين، يمتلكون إمكانيات عالية، وكل ثانية بالمباراة كانت مهمة؛ لأنهم قادرون على قلب النتيجة".
وأوضح: "فريق القادسية لديه إمكانيات للعب بأي طريقة، سواء كانت بالطريقة نفسها التي لعب بها يوم الجمعة، أو بالإمكانيات التي يتلقونها من المدرب في الملعب بشكل ممتاز".
وختم حديثه: "ضرورة تركيز اللاعبين وأعضاء الفريق في المباراة القادمة بقوة مباراة الجمعة نفسها، أو بمستوى أفضل؛ لأن هذا الأمر يثبت قوة حضور فريق القادسية".