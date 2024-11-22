مدرب القادسية: الفوز على النصر يُعتبر فوزًا كبيرًا

وقال ميشيل جونزاليس: "في البداية المباراة كانت في صالح النصر، بعد ذلك استطعنا تعديل النتيجة، وانتهت بالانتصار لفريقنا بهذا الشكل؛ وهذا يثبت مجهود اللاعبين الذي كان واضحًا في المباراة". وأضاف: "انتصار مهم، وانتصار كبير، يعطينا ثقة في المباراة القادمة، لكن الأهم من الانتصار أنه يجب على الفريق الاستمرار بالمستوى نفسه، وأن يحافظ على هذا الأداء الذي يطوره للمباريات القادمة".