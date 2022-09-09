"الاتفاق" يعلن غياب "العبيد" عن مواجهة "الباطن" بسبب الإصابة

تأكد غياب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق عبدالرحمن العبيد عن مواجهة الاتفاق مع الباطن ضمن منافسات الجولة 3 لدوري روشن السعودي لموسم 2022/ 2023، وذلك بداعي الإصابة في الركبة، والتي تعرّض لها في مباراة الاتحاد الماضية، ويحتاج إلى تأهيل وفحوصات خلال الأسبوع؛ للتأكد من جاهزيته وتماثله للشفاء.
ونجحت إدارة نادي الاتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في الحصول على توقيع الظهير الأيسر لنادي الهلال عبدالرحمن العبيد؛ ليدعم خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على سبيل الإعارة لمدة موسم حتى 2023".
وسيواجه الاتفاق بعد قليل نظيره الباطن على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، إذ يحتل الفريق المرتبة الثانية عشرة برصيد نقطة واحدة.