"الاتفاق" يعلن غياب "العبيد" عن مواجهة "الباطن" بسبب الإصابة

تأكد غياب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق عبدالرحمن العبيد عن مواجهة الاتفاق مع الباطن ضمن منافسات الجولة 3 لدوري روشن السعودي لموسم 2022/ 2023، وذلك بداعي الإصابة في الركبة، والتي تعرّض لها في مباراة الاتحاد الماضية، ويحتاج إلى تأهيل وفحوصات خلال الأسبوع؛ للتأكد من جاهزيته وتماثله للشفاء.