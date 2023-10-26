في الجولة الـ11 من دوري روشن: بنقطة الخليج.. التعاون يتمسك بالوصافة

خرج فريق الخليج الأول لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه التعاون، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، في افتتاح الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم السعودي ممدوح آل شهدان.