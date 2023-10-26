في الجولة الـ11 من دوري روشن: بنقطة الخليج.. التعاون يتمسك بالوصافة

خرج فريق الخليج الأول لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه التعاون، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، في افتتاح الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم السعودي ممدوح آل شهدان.
الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي، بهدف لمثله؛ حيث كان الخليج البادئ في التسجيل عن طريق "ليساندرو لوبيز" في الدقيقة 35.
وأدرك التعاون التعادل عند الدقيقة 37 عن طريق "جواو بيدرو"، وبذات طريقة هدف الخليج؛ حيث استفاد التعاون من ركلة الزاوية.
وفي الشوط الثاني تصدّت العارضة لتسديدة لاعب التعاون "ماتيوس كاسترو" في الدقيقة 54.
بتلك النتيجة حافظ التعاون على الوصافة برصيد 24 نقطة، كما بقي الخليج في المركز الـ13 برصيد 10 نقاط.