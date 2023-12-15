غداً.. افتتاح البطولة العربية لدرّاجات الطريق "الرياض 2023"

تشهد مدينة الرياض، غداً، إقامة حفل الافتتاح الرسمي للبطولة العربية لدرّاجات الطريق "الرياض 2023"، التي ستنطلق بشكل فعلي بعد غدٍ، وتستمر حتى الـ 23 من ديسمبر الجاري، بتنظيم الاتحاد السعودي للدرّاجات وإشراف الاتحاديْن الدولي والعربي للدرّاجات.
ويستعرض الحفل، المنتخبات المشاركة البالغ عددهم 300 لاعب ولاعبة، يمثلون 10 دول، ومراحل المنافسات التي تقام على مدى 7 أيام، من خلال سباقات فرق ضد الساعة وفردي ضد الساعة وفردي عام، بمسافة إجمالية تبلغ 730 كيلومتراً.
وتتضمن فقرات الحفل، الإعلان عن جائزة "مدينة الدراجة العربية" بنسختها الأولى، التي تمنح لأفضل مدينة عربية أسهمت في تطوير البنية التحتية لرياضة الدرّاجات، ولها دور كبير في دعم وتطوير وزيادة أعداد الممارسين لهذه الرياضة من مختلف فئات المجتمع.
يُذكر أن الاتحاد العربي للدرّاجات أقرّ في شهر مايو الماضي، إنشاء لجنة جائزة "مدينة الدرّاجة العربية " برئاسة رئيس الاتحاد السعودي للدرّاجات نائب رئيس الاتحاد العربي عبدالله الوثلان؛ الذي أكّد أن الجائزة ستسهم في زيادة التنافسية بين المدن العربية من أجل إنشاء عديدٍ من المسارات ومضامير الدرّاجات وتهيئة السبل لممارستها.