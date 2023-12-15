غداً.. افتتاح البطولة العربية لدرّاجات الطريق "الرياض 2023"

ويستعرض الحفل، المنتخبات المشاركة البالغ عددهم 300 لاعب ولاعبة، يمثلون 10 دول، ومراحل المنافسات التي تقام على مدى 7 أيام، من خلال سباقات فرق ضد الساعة وفردي ضد الساعة وفردي عام، بمسافة إجمالية تبلغ 730 كيلومتراً.