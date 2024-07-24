ريال مدريد يقيم حفلَ وداع لقائده "ناتشو" المنضمّ للقادسية

نظم نادي ريال مدريد حفل وداع لقائده "ناتشو فيرنانديز"، الذي قرّر الرحيل عن النادي الملكي بعد مسيرة امتدّت لأكثر من 23 عامًا، نجم الدوري السعودي وبالتحديد إلى نادي القادسية الوافد الجديد لدوري المحترفين.
وقال النادي الملكي في بيان بثه عبر موقعه الرسمي: "استضافت سيوداد ريال مدريد حفل تكريم وتوديع ناتشو فرنانديز، اللاعب الأكثر فوزًا بالألقاب في تاريخ النادي، إلى جانب "مودريتش"، بعد تحقيقه 26 لقبًا في 364 مباراة كلاعب مدريديستا".
وأضاف: "حضر الحفل الرئيس "فلورنتينو بيريز" الذي قدم له الشارة الذهبية الماسية، الرئيس الفخري "خوسيه مارتينيز بيري"، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، كما حضر الحفل أيضًا "كارلو أنشيلوتي" وزملاؤه في غرفة الملابس، ومنهم: "كورتوا، لوكاس فازكيز، إبراهيم، لونين، ثيبايوس، فران غارثيا وباييخو"، وأساطير النادي؛ ومنهم: "راؤول، وأربيلوا، وسولاري".
وتابع: "بعد بثّ فيديو لأفضل اللحظات في مسيرة ناتشو، تحدث الرئيس فلورنتينو بيريز قائلًا: "اليوم هو يوم خاص لجميع مشجعي ريال مدريد؛ لأن أحد هؤلاء اللاعبين الكبار الذين قدموا كل شيء لنادي حياتهم، قرّر إنهاء مسيرته المثالية التي جعلت منه أسطورة في ريال مدريد".
"عزيزي ناتشو، أول شيء أريد أن أخبرك به، بالنيابة عني وعن جميع المدريديستاس، هو أننا فخورون جدًّا بقضائك معنا طوال هذه السنوات الـ23، نحن المدريديستاس نشكرك لأنك بذلت كل شيء من أجل هذا الدرع. وأريدك أن تعلم بأننا نشعر بأقصى قدر من الفخر بواحد من أكثر اللاعبين الأسطوريين في ريال مدريد".
من جانبه قال "ناتشو": "أشكر حضوركم في يوم مختلف وصعب ومؤثر. يمكنني قضاء ساعات في سرد الحكايات عن كل الأشياء الجيدة التي عشتها هنا، لكنني أفضل التركيز على ما قدمتموه لي، وليس باستطاعتي رد الجميل. لقد نشأت، على مدار 24 عامًا، في أفضل نادٍ في العالم، وهو ما علمني أن أعيش الحياة بتصميم، وبهذا التصميم دافعت عن هذا الدرع في كل ثانية من حياتي في الملاعب وخارجها؛ هذا النادي هو كل شيء لي ولعائلتي".
وتابع: "سرت على الطريق نفسه ما يقرب من 24 عامًا، كانت أغادر منزلي باتجاه منزلي الآخر، للتواجد مع عائلتي الأخرى. كان الأمر بمثابة البقاء في المنزل. تخيّلوا ما كان يعنيه لي أن أصعد خطوة واحدة في كل موسم ثم اختتام مسيرتي بصفتي كابتن كأس أبطال أوروبا الـ15. أودعكم وأنا أشعر براحة البال بعدما قدمت كل ما لديّ من قوة، وهذه النهاية هي أجمل ما يمكن أن أتخيله: أرحل بصفتي قائدًا لفريقي وبعد الفوز بألقابٍ كثيرة. الآن أنا بحاجة لمواجهة تحديات جديدة مع عائلتي".
وفي ختام الحفل أهدى الرئيس "فلورنتينو بيريز" اللاعب "ناتشو" شارة ريال مدريد الذهبية الماسية في الحفل الذي اختُتم بصورة عائلية مع الألقاب الـ26 التي حققها المدافع خلال مسيرته في نادينا، الذي انضمّ إليه عام 2001 وهو بعمر 10 سنوات، والذي لعب في جميع فئات أكاديميته، وصولًا إلى الفريق الأول الذي لعب معه لمدة 12 موسمًا".
وكان نادي القادسية العائد حديثًا لدوري روشن السعودي لكرة القدم، أعلن في أواخر يونيو الماضي تعاقده رسميًّا مع المدافع الإسباني المخضرم "ناتشو" في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.