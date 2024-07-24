ريال مدريد يقيم حفلَ وداع لقائده "ناتشو" المنضمّ للقادسية

من جانبه قال "ناتشو": "أشكر حضوركم في يوم مختلف وصعب ومؤثر. يمكنني قضاء ساعات في سرد الحكايات عن كل الأشياء الجيدة التي عشتها هنا، لكنني أفضل التركيز على ما قدمتموه لي، وليس باستطاعتي رد الجميل. لقد نشأت، على مدار 24 عامًا، في أفضل نادٍ في العالم، وهو ما علمني أن أعيش الحياة بتصميم، وبهذا التصميم دافعت عن هذا الدرع في كل ثانية من حياتي في الملاعب وخارجها؛ هذا النادي هو كل شيء لي ولعائلتي".