في الوقت القاتل.. ريمونتادا تاريخية للطائي أمام الرائد

نجح فريق الطائي بتحقيق ريمونتادا تاريخية؛ وذلك بعد أن حوَّل تأخره بثلاثية إلى فوز مثير (4-3) على ضيفه الرائد مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل، ضمن منافسات الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي لموسم 2023/ 24.
فاجأ فريق الرائد أصحاب الضيافة بهدف الأسبقية مبكرًا منذ الدقيقة الـ12 بواسطة المهاجم جوليو تفاريس من علامة الجزاء، التي احتسبها الحكم عبدالصمد بكري إثر عرقلة اللاعب محمد فوزير من قِبل مدافع الطائي عبدالعزيز مجرشي.
وعزز يحيى سنبل تقدم فريق الرائد بإحرازه الهدف الثاني بعد أن تابع كرة مرتدة من الحارس معتز البقعاوي في الشباك في الدقيقة الـ27.
وتمكن أصحاب الضيافة قبل الدخول للاستراحة من تقليص الفارق من علامة الجزاء أيضًا إثر عرقلة اللاعب أديب الحيزان داخل منطقة الجزاء، وانبرى لها الدولي الغاني برنارد منساه، ويسجلها بنجاح في الدقيقة الـ45.
وفي الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب الرائد منصور البيشي بعد تدخله العنيف على لاعب الطائي سالم الطوياوي (45+1).
وفي الشوط الثاني أضاف المحترف المغربي كريم البركاوي الهدف الثالث للرائد في الدقيقة الـ72 مستغلاً خطأ فادحًا من الحارس معتز البقعاوي، وتابع الكرة في الشباك.
ومنحت النيران الصديقة أصحاب الضيافة هدف تقليص الفارق عن طريق المدافع عبدالله الفهد في الدقيقة الـ(90+1) بعد أن حول الكرة بالخطأ بمرمى فريقه.
وفي الأنفاس الأخير للمباراة تحصّل فريق الطائي على ركلة جزاء، ترجمها اللاعب برنارد منساه لهدف التعديل في الدقيقة الـ(90+9). ولم تكد تمضي دقيقة حتى سجل اللاعب فيرجل ميسيجدان هدف الانتصار الثمين لأصحاب الأرض بقذيفة صاروخية.
وبهذه النتيجة رفع الطائي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما توقف رصيد الرائد عند 9 نقاط في المركز السابع عشر (قبل الأخير).