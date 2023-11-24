في الوقت القاتل.. ريمونتادا تاريخية للطائي أمام الرائد

نجح فريق الطائي بتحقيق ريمونتادا تاريخية؛ وذلك بعد أن حوَّل تأخره بثلاثية إلى فوز مثير (4-3) على ضيفه الرائد مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل، ضمن منافسات الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي لموسم 2023/ 24.