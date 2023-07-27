قرعة كأس العالم وبطولة آسيا.. السعودية تصطدم بالأردن ضمن مواجهات عربية من العيار الثقيل

وتم تقسيم آخر 20 منتخبا في التصنيف إلى 10 أزواج، حيث يلعب كل منتخب مباراتين (ذهابًا وإيابًا) في 12 و17 أكتوبر المقبل على التوالي، ليتأهل 10 فائزين إلى الجولة الثانية، حيث سيكون بانتظارهم 26 منتخبًا آسيويًا.