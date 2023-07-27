قرعة كأس العالم وبطولة آسيا.. السعودية تصطدم بالأردن ضمن مواجهات عربية من العيار الثقيل

أسفرت قرعة الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، التي أقيمت اليوم الخميس في كوالالمبور، عن مواجهات من العيار الثقيل للمنتخبات العربية.
وأوقعت القرعة منتخب السعودية في المجموعة السابعة برفقة شقيقه الأردني مع طاجيكستان، والفائز من مباراة كمبوديا وباكستان في الدور الأول.
ويلتقي المنتخبان الإماراتي والبحريني في التصفيات، حيث أوقعتهما القرعة في المجموعة الثامنة مع الفائز من مباراتي (اليمن ضد سريلانكا) و(نيبال ضد لاوس).
وتتكرر المواجهات العربية في المجموعة التاسعة، حيث يتواجد لبنان مع فلسطين برفقة كل من أستراليا، والفائز من مباراة المالديف ضد بنجلاديش.
وتم تقسيم آخر 20 منتخبا في التصنيف إلى 10 أزواج، حيث يلعب كل منتخب مباراتين (ذهابًا وإيابًا) في 12 و17 أكتوبر المقبل على التوالي، ليتأهل 10 فائزين إلى الجولة الثانية، حيث سيكون بانتظارهم 26 منتخبًا آسيويًا.
وفي المرحلة الثانية وبعد تأهل 10 منتخبات ينضمون إلى 26 منتخبًا، ليتم تقسيم الـ36 منتخبًا على 9 مجموعات، للتنافس بنظام الدوري المجزأ ذهابًا وإيابًا، خلال الفترة من نوفمبر 2023 ويونيو 2024.
ويتأهل المتصدر والوصيف من المجموعات التسع (18 منتخبًا) إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وفي نفس الوقت سيحسمون أماكنهم في نهائيات كأس آسيا "السعودية 2027".
ويخوض الـ18 منتخبًا المتأهلين من الدور الثاني، المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم، حيث سيتم توزيعهم على 3 مجموعات تضم كل مجموعة 6 منتخبات، وستقام قرعة خاصة بتلك المرحلة في العام المقبل.
ومن الدور الثالث، يتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، في حين سيتم تحديد المقعدين المتبقيين من خلال الدور الرابع، وسيكون هناك مقعد تاسع متاح من خلال التأهل إلى الملحق العالمي.
ووفق الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، فإنه وبحسب قرار لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال اجتماعها الأول الذي عقد بتاريخ 1 يوليو 2023، فإن منتخب جزر شمال ماريانا غير مشارك في القرعة، علماً بأنه مؤهل للمشاركة في تصفيات كأس آسيا 2027 في السعودية، ولكنه غير مؤهل للمشاركة في كأس العالم 2026.
وسيكون منتخب جزر شمال ماريانا قادراً على المشاركة في تصفيات كأس آسيا من خلال دخول ملحق التصفيات، حيث ينضم إلى المنتخبات الخاسرة في الدور الأول من التصفيات المشتركة، للمنافسة على حجز مقعد في الدور النهائي من تصفيات البطولة القارية.
وقرعة الدور الأول كالتالي:
أفغانستان - منغوليا
المالديف - بنغلادش
سنغافورة - غوام
اليمن - سريلانكا
ميانمار - ماكاو
كمبوديا - باكستان
الصين تايبيه - تيمور الشرقية
إندونيسيا - بروناي
هونغ كونغ الصين - بوتان
نيبال - لاوس