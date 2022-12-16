مدرب المغرب: مباراة المركز الثالث أسوأ لقاء يمكن أن تلعبه

وعن الجدل التحكيمي الذي أُثير بعد مباراة نصف النهائي، قال الركراكي: "لقد واجهت فرنسا مشكلة مماثلة تتعلق بالتحكيم في المباراة التي خسروها من تونس، وقدم الاتحاد الفرنسي احتجاجًا على ذلك، ورغم ذلك دعونا نعترف بأحقية فرنسا بالفوز، ولكن عندما يكون هناك أخطاء تحكيمية فمن المهم أن نشير لها.. هل كانت ستؤهلنا ركلة الجزاء إلى النهائي؟ لا أعرف، ولا أحد يعرف، ولكن عندما تحدث مثل هذه الحالات يجب على الاتحاد أن يشير لها، وقد قام الاتحاد الفرنسي بذلك في مباراة تونس".