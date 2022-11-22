رئيس الاتحاد الاسيوي:" الأخضر قدم مباراة للتاريخ جلب بها الفخر لقارة آسيا"

قال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إنه يعتز بالفوز التاريخي الذي حققه المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني 2-1 ضمن منافسات كأس العالم 2022 المنظمة في قطر، مؤكداً أن الانتصار السعودي الباهر يعد مكسباً كبيراً لكرة القدم الآسيوية ومؤشراً على جاهزية الأخضر لتحقيق ظهور مشرف في المحفل العالمي الكبير.