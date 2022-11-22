رئيس الاتحاد الاسيوي:" الأخضر قدم مباراة للتاريخ جلب بها الفخر لقارة آسيا"

قال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إنه يعتز بالفوز التاريخي الذي حققه المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني 2-1 ضمن منافسات كأس العالم 2022 المنظمة في قطر، مؤكداً أن الانتصار السعودي الباهر يعد مكسباً كبيراً لكرة القدم الآسيوية ومؤشراً على جاهزية الأخضر لتحقيق ظهور مشرف في المحفل العالمي الكبير.
وحرص رئيس الاتحاد الآسيوي على متابعة مباراة المنتخبين السعودي والأرجنتيني في ملعب لوسيل الدولي في إطار دعمه المنتخبات الآسيوية المشاركة في كأس العالم.
وبارك الشيخ سلمان بن إبراهيم الفوز الرائع للمنتخب السعودي قائلاً: قدم الأخضر مباراة للتاريخ جلب بها الفخر لقارة آسيا، وكان لاعبوه رجالاً بمعنى الكلمة وهم يسطرون ملحمة كروية سيحفظها تاريخ كأس العالم، خاصة وهم يواجهون أحد أقوى المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة.
وأثنى رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على الروح القتالية العالية التي ميزت أداء المنتخب السعودي خلال مواجهة الأرجنتين، مشيداً برؤية الجهاز الفني للمنتخب وقيادته الناجحة لتوليفة الأخضر على امتداد مجريات المباراة.
وثمن دعم ومساندة الجماهير السعودية والعربية للأخضر في مباراته أمام الأرجنتين مبدياً ثقته بأن هذا الانتصار سيمنح المنتخب السعودي المزيد من الدافعية خلال المباراتين المقبلتين أمام منتخبي بولندا والمكسيك.