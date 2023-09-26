الفيحاء يتأهل لثمن نهائي كأس الملك على حساب الرياض

التحق فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، بركب المتأهلين لدور ثمن نهائي كأس الملك عقب تغلبه على مضيفه الرياض بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم الثلاثاء ،على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
بادر الرياض بافتتاح باب التسجيل عن طريق الغابوني ديديه ندونغ بعد أن حول رأسية دينو هوجو بقدمه إلى داخل شباك أحمد الكسار معلنة عن أول أهداف المباراة وذلك في الدقيقة 16.
رد الفيحاء لم يتأخر كثيراً سوى 3 دقائق حيث تمكن من مالك عبد المنعم، من تعديل النتيجة مستغلاً عرضية مثالية من نواف الحارثي تابعها بقدمه في مرمى مارتن كامبانيا.
وعاد ذات اللاعب ليبصم على ثاني الأهداف في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع حينما توغل سلطان مندش من الجهة اليمنى قبل أن يمرر كرة على طبق من ذهب لم يتوان مسجل الهدف من إيداعها الشباك في الدقيقة (45+3).