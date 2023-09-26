الفيحاء يتأهل لثمن نهائي كأس الملك على حساب الرياض

التحق فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، بركب المتأهلين لدور ثمن نهائي كأس الملك عقب تغلبه على مضيفه الرياض بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم الثلاثاء ،على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.