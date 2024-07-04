رسميًّا.. أبها تستضيف بطولة كأس السوبر السعودي 2024

أعلن الاتحادُ السعودي لكرة القدم إقامةَ بطولة كأس السوبر السعودي 2024، في مدينة أبها، خلال الفترة من 13 - 17 أغسطس المقبل.
وقال الاتحاد في بيان نشره عبر الموقع الرسمي للبطولة على منصة "أكس": "تستضيف مدينة أبها بمنطقة عسير، إحدى أبرز الوجهات السياحية ضمن برنامج صيف السعودية، منافسات بطولة كأس السوبر السعودي 2024، وذلك بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة عسير، والهيئة السعودية للسياحة ممثلة في "روح السعودية" الهوية الرسمية للسياحة السعودية، والاتحاد السعودي لكرة القدم".
وأضاف البيان: "تأتي استضافة البطولة التي تقام خلال الفترة من 13 - 17 أغسطس المقبل، بالتزامن مع موسم صيف عسير 2024 الذي شهد إطلاق الهوية السياحية للمنطقة "عسير تهول". وتستضيف أبها منافسات البطولة، بمشاركة أندية: الهلال، والنصر، والأهلي، والتعاون".
وتابع: "من المقرَّر أن يحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها مباريات البطولة؛ حيث ستقام المباراة الأولى من الدور نصف النهائي يوم الثلاثاء 13 أغسطس عند الساعة 7:15 مساء، والتي تجمع الهلال "بطل كأس خادم الحرمين الشريفين وبطل دوري روشن للمحترفين" مع الأهلي "ثالث دوري روشن للمحترفين".
وأردف: "ستقام المباراة الثانية من الدور نصف النهائي يوم الأربعاء 14 أغسطس عند الساعة 7:15 مساء، والتي تجمع النصر "وصيف كأس خادم الحرمين الشريفين ووصيف بطل دوري روشن للمحترفين"، مع التعاون "رابع دوري روشن للمحترفين".
وختم البيان بالقول: "فيما ستقام المباراة النهائية يوم السبت 17 أغسطس عند الساعة 7:15 مساء بين الفائزين من مباراتَي الدور نصف النهائي".