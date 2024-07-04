رسميًّا.. أبها تستضيف بطولة كأس السوبر السعودي 2024

وقال الاتحاد في بيان نشره عبر الموقع الرسمي للبطولة على منصة "أكس": "تستضيف مدينة أبها بمنطقة عسير، إحدى أبرز الوجهات السياحية ضمن برنامج صيف السعودية، منافسات بطولة كأس السوبر السعودي 2024، وذلك بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة عسير، والهيئة السعودية للسياحة ممثلة في "روح السعودية" الهوية الرسمية للسياحة السعودية، والاتحاد السعودي لكرة القدم".