الجواد "انكل" يفوز بجائزة نادي سباقات الخيل التقديرية لموسم سباقات الطائف 2023

فاز الجواد انكل للمالك الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح بجائزة نادي سباقات الخيل التقديرية.
وسلم المشرف العام على موسم سباقات الطائف خالد العشري الجائزة للفائز، وذلك في الحفل الـ 26 لموسم سباقات الطائف 2023، الذي أقامه نادي سباقات الخيل على ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية، حيث تضمن الحفل تسعة أشواط متنوعة الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.
وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط التسعة على النحو التالي: الشوط الأول على مسافة 1200متر، فاز به الجواد رعد السراه، للمالك محمد العليوي، وتدريبات هاني الموسى، بقيادة الخيال عادل الفريدي.
الشوط الثاني على مسافة 1200متر، فاز به الجواد ابن هضبان، للمالك علي الأخضر، وتدريبات عبدالله نصيب، بقيادة الخيال عبدالله الكريديس.
الشوط الثالث على مسافة 1400متر، فاز به الجواد المصير، للمالك سعد الميموني، وتدريبات بدن السبيعي، بقيادة الخيال كاميلو اوسبينا.
الشوط الرابع على مسافة 1400متر، فازت به الفرس سهم نايف، للمالك ماجد بن محيا، وتدريبات محمد السميري، بقيادة الخيال سلطان الميموني.
الشوط الخامس على مسافة 1600متر، فازت به الفرس ميثاء الخالدية، لإسطبلات الخالدية، وتدريبات سعد مطلق، بقيادة الخيال تركي العوفي.
الشوط السادس على مسافة 1600متر، فازت به الفرس مبارزه الخالدية، لأبناء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وتدريبات سعد مطلق، بقيادة الخيال تركي العوفي.
الشوط السابع على مسافة 2000متر، فاز به الجواد خذني معك، للمالك سلطان المنديل، وتدريبات نايف المنديل، بقيادة الخيال اليكسس مورينو.
الشوط الثامن على مسافة 2000متر، فاز به الجواد كارتوم، لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وتدريبات فواز الغريبان، بقيادة الخيال كاميلو اوسبينا.
الشوط التاسع على مسافة 1600متر، فاز به الجواد انكل، للمالك الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح، وتدريبات ثامر الديحاني، بقيادة الخيال تركي العوفي.