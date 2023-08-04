الجواد "انكل" يفوز بجائزة نادي سباقات الخيل التقديرية لموسم سباقات الطائف 2023

وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط التسعة على النحو التالي: الشوط الأول على مسافة 1200متر، فاز به الجواد رعد السراه، للمالك محمد العليوي، وتدريبات هاني الموسى، بقيادة الخيال عادل الفريدي.