"نيوكاسل" يخطف التعادل أمام حامل اللقب "السيتي"

اكتفى مانشستر ستيي حامل اللقب في آخر أربعة مواسم بالتعادل مع مضيفه نيوكاسل 1-1، اليوم السبت في افتتاح المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد أيام من خسارة لاعب وسطه الإسباني رودري حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة في ركبته.