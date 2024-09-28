"نيوكاسل" يخطف التعادل أمام حامل اللقب "السيتي"

اكتفى مانشستر ستيي حامل اللقب في آخر أربعة مواسم بالتعادل مع مضيفه نيوكاسل 1-1، اليوم السبت في افتتاح المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد أيام من خسارة لاعب وسطه الإسباني رودري حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة في ركبته.
ورغم سيطرة صاحب الأرض لفترات في الشوط الأول، افتتح سيتي التسجيل عبر قلب دفاعه الكرواتي يوشكو غفارديول بعد تسديدة جميلة في الزاوية ومجهود جيد لجاك غريليش على الجهة اليسرى (35).
في الشوط الثاني، أدرك نيوكاسل التعادل عبر الشاب أنتوني غوردون الذي حصل على ركلة جزاء وترجمها في شباك البرازيلي إيدرسون (58).