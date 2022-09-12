التشكيلة الأفضل للجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.. تعرف عليها

نشر الحساب الرسمي لدوري "روشن" السعودي للمحترفين عبر "تويتر"، التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من منافسات الدوري السعودي.
وتضمنت التشكيلة الأفضل لاعبين من نادي الهلال، واثنين من الشباب، ولاعباً واحداً فقط من النصر وكذلك الاتحاد حيث جاءت كالتالي:
في حراسة المرمى: منير المحمدي (الوحدة)
الدفاع: سعود عبد الحميد (الهلال)، أحمد حجازي (الاتحاد)، إياغو سانتوس (الشباب)، غيسلان كونان (النصر)
خط الوسط: فيتينهو (الاتفاق)، نواف هزازي (العدالة)، كريستيان جوانكا (الشباب)
الهجوم: سلطان مندش (الفيحاء)، برونو دوارتي(ضمك)، لوسيانو فييتو (الهلال).
وانتهت منافسات الجولة الثالثة بدوري روشن السعودي، بتصدر نادي الشباب جدول ترتيب الدوري ومعه الهلال برصيد 9 نقاط لكل منهما، يليهما الاتحاد بـ7 نقاط، بينما يأتي النصر في المركز السادس بـ6 نقاط.