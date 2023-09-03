بعد هزيمة الأهلي بالخمسة.. مدرب الفتح يمنح لاعبيه راحة لمدة خمسة أيام

إلى ذلك انضم محترف الفريق الأرجنتيني لوكاس زيلارايان، إلى منتخب أرمينيا بعد أن تم استدعائه من قبل الاتحاد الأرميني لكرة القدم، يذكر أن زيلاريان من مواليد الأرجنتين إلا أنه اختار تمثيل منتخب أرمينيا التي عاش فيها، وخاض مع منتخبها العديد من المباريات في دوري الأمم الأوروبية، وتصفيات أمم أوروبا.