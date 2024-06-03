قائد النصر "كريستيانو رونالدو": في السعودية عشتُ واحدًا من أفضل المواسم في مسيرتي

وقال رونالدو: "أعتقد أن أهدافي في كل موسم هي نوعًا ما الشيء نفسه، وهي أن تبذل قصارى جهدك، وتفوز بالألقاب مع فريقك. وإذا أمكن، جمع الجوائز الفردية أيضًا، ولكن هدفي هو أن أظل الشخص نفسه، أن أكون كريستيانو نفسه الذي رأيتموه هذا الموسم، بأن أبذل قصارى جهدي، وأحقق الأهداف مع النصر ومع منتخب البرتغال أيضًا. والحفاظ على مستواي هو ما أسعى إليه".