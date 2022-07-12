الوحدة يجدّد عقد سلطان السوادي حتى 2023

أعلن نادي الوحدة برئاسة سلطان أزهر، يوم الثلاثاء، تجديد عقد لاعبه سلطان السوادي لموسم إضافي، ليستمر مع الفريق حتى 2023.
وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": سلطان السوادي وحداوي حتى 2023".
وكان اللاعب انضم إلى صفوف فريق الوحدة خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2020، قادمًا من نادي الرائد بعقد يمتدّ لمدة موسمين.
وسبق للاعب الوسط السعودي البالغ من العمر 29 عامًا، أن بدأ مسيرته في الأهلي قبل الانتقال إلى التعاون والرائد على سبيل الإعارة، ثم بشكل نهائي في 2016.
كما أعلن نادي الوحدة توقيع عقد احترافي مع قائد فريق درجة الشباب بالنادي سلطان العكوز حتى عام 2026.
ويأتي ذلك ضمن تحضيرات الوحدة لبدء المنافسة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الرياضي الجديد الذي سينطلق 25 أغسطس المقبل.