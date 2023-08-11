النيجيري هنري اونيكورو فيحاوي حتى 2025

أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة الدكتور توفيق بن صالح المديهيم إجراءات شراء عقد المحترف النيجيري هنري اونيكورو (1997م) قادماً من نادي اضنة ديمرسبور التركي وذلك في عقد يمتد لموسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث.
وقد جرت مراسم توقيع العقد مساء أمس في قاعة الشيخ عثمان الرشيد للمحاضرات والمؤتمرات بمقر النادي، بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور توفيق بن صالح المديهيم.
يشار أن هنري اونيكورو خاض العديد من التجارب الاحترافية أبرزها في الدوري البلجيكي مع ناديي يوبين وأندرلخت، وفي الدوري الإنجليزي مع نادي إيفرتون، وفي الدوري الفرنسي مثل نادي موناكو، وفي الدوري اليوناني مثل نادي أولمبياكوس، كما مثل نادي غلطة سراي ونادي أضنة ديمرسبور في الدوري التركي.