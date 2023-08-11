النيجيري هنري اونيكورو فيحاوي حتى 2025

يشار أن هنري اونيكورو خاض العديد من التجارب الاحترافية أبرزها في الدوري البلجيكي مع ناديي يوبين وأندرلخت، وفي الدوري الإنجليزي مع نادي إيفرتون، وفي الدوري الفرنسي مثل نادي موناكو، وفي الدوري اليوناني مثل نادي أولمبياكوس، كما مثل نادي غلطة سراي ونادي أضنة ديمرسبور في الدوري التركي.