أندية سعودية تستهدف التعاقد مع "ميغيل بورخا" مهاجم ريفر بليت الأرجنتيني

ووفقًا لما أفادت به صحيفة "TYC Sports" فإن هناك عدة أندية سعودية استفسرت عن إمكانية ضم ميغيل بورخا، مشددة على أن إدارة النادي الأرجنتيني متمسكة باللاعب ولا ترغب فى رحيله.