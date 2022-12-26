رياضة

دوري روشن السعودي للمحترفين.. نمور "الاتحاد" تلتهم "التعاون"

هيلدر كوستا يحتفل بتسجيله هدف في مرمى التعاون
هيلدر كوستا يحتفل بتسجيله هدف في مرمى التعاون
محمد السيد
محمد السيد

حقق فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الفوز على شقيقه التعاون ونجح في خطف نقاط المباراة الثلاث وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف نظيفة.

أهداف المباراة جاءت عن طريق هيلدر كوستا في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول والمباراة، وعبد الرزاق حمد الله هدفين في الدقائق 74 و99.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد عند النقطة رقم 21 في المركز الثالث، في حين يتوقف رصيد التعاون عند النقطة رقم 20، في المركز الخامس.

نادي الاتحاد
نادي التعاون
دوري روشن السعودي للمحترفين

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