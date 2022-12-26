دوري روشن السعودي للمحترفين.. نمور "الاتحاد" تلتهم "التعاون"

حقق فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الفوز على شقيقه التعاون ونجح في خطف نقاط المباراة الثلاث وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف نظيفة.
أهداف المباراة جاءت عن طريق هيلدر كوستا في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول والمباراة، وعبد الرزاق حمد الله هدفين في الدقائق 74 و99.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد عند النقطة رقم 21 في المركز الثالث، في حين يتوقف رصيد التعاون عند النقطة رقم 20، في المركز الخامس.